Programa Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, İnegöl'de faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında ilçe halkı ve esnafa 1.500 kişilik aşure ikram edildi.

Programda esnaf odaları adına konuşan İnegöl Keresteciler Esnaf Odası Başkanı Kadir İlhan, Muharrem ayının manevi önemine dikkat çekerek, "İnegöl Esnaf Odaları olarak mübarek Muharrem ayında esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Temennimiz, Muharrem ayının ülkemize, milletimize ve Türk-İslam âlemine huzur, bereket, sağlık ve birlik getirmesidir. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.