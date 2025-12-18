Çanakkale’de düzenlenen toplantıda il genelini kapsayan 2026-2028 yılları arasında gerçekleştirilecek su ürünleri ve hayvansal üretim planları hazırlandı.

Çanakkale’de ‘Tarımsal Üretim Planlaması’ çerçevesinde ‘Çanakkale İli 2026-2028 Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim Planları’, gerçekleştirilen ‘İl Planlama Kurulu Toplantısında’ görüşülerek oy birliğiyle onaylandı ve imzalandı. Toplantıda ayrıca, ‘Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği’ çerçevesinde mevcut bağ ve bahçelerin farklı bir ürünle tesis edilmesine yönelik başvurular değerlendirilerek karara bağlandı. Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara başkanlığında yapılan toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve kurul üyeleri katılım sağladı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında ise Çanakkale tarımının sürdürülebilir ve planlı geleceği için projeler ve çalışmaların aralıksız devam edileceği vurgulandı.