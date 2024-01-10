Çanakkale’de dün öğleden sonra başlayan ve devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Biga ilçesinde belediye ekipleri tarafından mesire alanları ve besleme noktalarına sahipsiz sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı. Bir belediye personelinin sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama bırakması ise eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

Meteorolojinin dün Çanakkale için verdiği kar ve fırtına uyarısı il merkezi başta olmak üzere ilçelerde de etkisini sürdürüyor. Kent merkezi sabah saatlerinde kısmen beyaza bürünürken, Eceabat, Gelibolu, Çan, Yenice, Bayramiç, Biga ve Lapseki ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Yoğun yağış sebebiyle il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı. 28 ekip, kapanan köy yollarını açmak için hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırırken yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Biga ilçesinde belediye ekipleri tarafından Abdiağa Mesire Alanı içerisine ve besleme noktalarına sahipsiz sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı. Kıvanç Tırkış isimli Biga Belediyesi personelinin sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama bırakması ise eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.