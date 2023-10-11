Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine mide ve sırt ağrısı şikayetiyle başvuran 74 yaşındaki bir hastanın safra kesesinde 1 santim büyüklüğünde, 14 mm çapındaki taş, ERCP yöntemiyle ameliyatsız olarak alındı.

Çanakkale’de bir süredir mide ve sırt ağrısı şikayeti çeken bir hasta, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan incelemelerde hastanın safra kesesinde 1 santim büyüklüğünde, 14 mm çapında yaklaşık bıldırcın yumurtası büyüklüğünde taş olduğu tespit edildi. Safra kesesindeki taş ERCP yöntemiyle ameliyatsız olarak alınan hasta, sağlığına kavuştu.

Hastaya ERCP yöntemini başarıyla uygulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Uğur Kahan Öztürk, safra kesesindeki taşların alınmasında kullanılan safra yolunun endoskopik tedavisi (ERCP) yöntemi hakkında bilgi vererek, "Safra kesesinde oluşan taşlar, hastanın hayat kalitesini olumsuz etkilediği gibi safra yollarını tıkayabilme riski nedeniyle hayati önem taşıyor. Özellikle yemeklerin sindiriminde önemli bir görevi bulunan safra yolundaki taşları endoskopik tedavi (ERCP) yöntemiyle ameliyatsız olarak alabiliyoruz. Yapılan işlem sonrasında da hastamız kısa sürede eski hayatına geri dönebilir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ise, "Modern tıbbi teknolojik cihazlarımız ile tüm branşlarda başarılı işlere imza atmaktayız. Uzman hekimlerimiz ve deneyimli sağlık çalışanlarımız ile sadece ilimize değil bölgemize ve diğer illerden gelen hastalarımıza da kaliteli sağlık hizmeti sunmaktayız" diye konuştu.