İki belediye arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliklerinin ele alındığı ziyarette, tarihi, kültürel ve ekonomik temaslar ön plana çıktı. Taraflar, karşılıklı fayda sağlayacak ortak projeler üzerinde durdu. Görüşmede, Karabiga Belediye Meclis Üyeleri ve Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran da yer aldı.

Başkan Elbi, misafirlerine Karabiga’yı gezdirerek beldenin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri yerinde tanıttı. Ayrıca, Karabiga’da devam eden ve planlanan belediye projeleri ile çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ahmet Elbi, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in Bihaç şehrinden gelen değerli heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür ziyaretler, aramızdaki bağları daha da güçlendiriyor. İki şehir arasında turizmden ticarete birçok alanda iş birliği imkanlarını değerlendirdik. İnanıyorum ki bu temaslar, hem Karabigamız hem de Bihaç için hayırlı sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Bihaç Belediye Başkanı Elvedin Sedic ise gösterilen sıcak misafirperverlik için Başkan Elbi’ye ve Karabiga halkına teşekkür ederek, benzeri iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Başkan Sedic, aynı zamanda Başkan Elbi ve heyetini Bihaç’a davet etti.