Çanakkale’de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gidemeyecek durumda olan veya hastanede tedavi altında olup da oy kullanmak isteyen vatandaşların oy kullanması için hizmet verecek.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Çanakkale’de sağlık sorunları nedeniyle sandığa gidemeyecek durumda olan veya hastanede tedavi altında olup da oy kullanmak isteyen vatandaşların oy kullanması için Evde Sağlık Hizmetleri hizmet verecek.

Oy kullanmak isteyen vatandaşlar oy kullanmak için Evde Sağlık Hizmetlerinin "4443833 - 0 286213 08 80” numaralarını arayıp talepte bulunabilecek.