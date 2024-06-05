Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, Soğanlı Bölgesi Yakın Çevre Yolu'nda bulunan benzinlik arazisinin açık artırma usulüyle satışa çıkarılacağı konusunda bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

"Mülkiyeti kulübümüze ait olan, Osmangazi ilçe sınırları içerisindeki 3338 ada 3 parselde bulunan akaryakıt istasyonumuz, Bursa 3. İcra Dairesi'nin 2019/9512 sayılı dosyası kapsamında elektronik ihale ile satışa sunulmuştur. İhale için son teklif, 7 Haziran Cuma günü saat 13.34'te verilebilecektir. İhale kapsamında, 6666,92 m² toplam arazinin sadece akaryakıt istasyonu olan kısmı satılacaktır. Benzinlik dışındaki 10 adet bağımsız bölümden oluşan taşınmazlar, ikinci bir ihale ile daha sonra satışa çıkarılacaktır. Mevcut akaryakıt istasyonumuzun yüksek bir bedelle satılması, kulübümüze önemli bir fayda sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."