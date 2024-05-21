Çanakkale’de tur otobüsünden düşen Alman turist yaralandı. 82 yaşındaki Alman turist, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesindeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

Alman vatandaşı Karl-Heinz Hermann Schomaker (82), 5 Mayıs’ta park halindeki tur otobüsünün merdivenlerinden düşerek kafa travması geçirdi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürülen Alman turiste ilk müdahale Acil Tıp Uzmanı Dr. Miraç Duruk tarafından yapıldı. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara tarafından beyin kanaması tespit edilerek hasta yoğun bakım alındı. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ferhan Demirer Aydemir ve yoğun bakım ekibi tarafından takip ve tedavisi yapılan Karl-Heinz Hermann Schomaker sağlığına kavuştu.

Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara, hastanın ameliyatına gerek olmadığı, tedavi sürecini buna göre planladıklarını belirterek, "Şuurunun koma seviyesinden, tümüyle bilinci açık seviyeye gelmesi hastanın eşini ve hasta ile ilgilenen tüm ekibi sevindirdi. Yoğun bakım ve beyin cerrahisi servisinde takip ve tedavisi yapılan hastamız 16 Mayıs tarihinde şifa ile taburcu edilerek ülkesine döndü” dedi.

Sağlığına kavuşmasının ardından hastaneye teşekkür yazısı bırakan Schomaker, Almanya’nın Osnabrück kentinde yaşadıklarını belirterek, Çanakkale ile kardeş şehir olduklarını, yaşanan hadise nedeniyle hastenede kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolaşı teşekkürlerini iletti.