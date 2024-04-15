Çanakkale’de 48’inci Turizm Haftası kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı. Turizm Haftası, Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, "İlimiz, coğrafi ve doğal güzellikleri ile bilinen bir şehrimiz. İlimizdeki bu turizm potansiyelini daha iyi değerlendirmek, daha üst seviyelere çıkarmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.