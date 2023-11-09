PAZARTESİ
Kahvaltı (08.00-09.00)
- İki adet yumurta (Suda haşlanarak rafadan hazırlanmış ya da kayısı kıvamında hazırlanmış. Tereyağında peynirli bir omlet de yapılabilir.)
- 8-10 adet tuzu alınmış yeşil ya da siyah zeytin olabilir
- Bir avuç içi kadar beyaz peynir
- 4-5 adet gün kurusu kayısı
- Şekersiz bitki çayı için su ya da meyve çayı Bir (ince belli) çay bardağı kadar ceviz (Ekmek yerine beyaz peynirle birlikte yenebilir. Cevizler mümkünse yeni kırılmış olmalıdır taze .)
Öğle yemeği (13.00-14.00)
Bir avuç içi kadar dana söğüş ve bol salata ve zeytinyağlı fasulye Salata olarak dilimlenmiş veya rendelenmiş turp ve havuç veya mevsim salatası ile doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmalıdır.Bir su bardağı tuzsuz ayran içebilirsiniz yada Arzu edildiği kadar şekersiz bitki çayı ya da su
Ara öğün (şart değil) (15.00)
Yarım su bardağı kadar ceviz ve Şekersiz olarak sevdiğiniz herhangi bir çay ya da taze limonlu su için
Akşam yemeği (18.00-19.00)
Balık, yeşil soğan ve roka ve turp (Salata bol miktarda güzelce hazırlanıp, içine, doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu koyun ve sızma zeytinyağı ile birlikte tane olarak keten tohumu ilave edilerek hazırlanmalıdır.)
SALI
Kahvaltı (08.00-09.00)
Kayısı kıvamında suda haşlanmış iki adet yumurta (Saf tereyağı ya da zeytinyağı ile güzel omlet veya menemen de yapılabilir)8-10 adet tuzsuz zeytin Bir avuç içi kadar beyaz peynir 4-3 adet çarliston yeşilbiber5-6 adet minik domates Şekersiz çay ya da sütBir bardak kadar (ince belli) çay bardağı fındık (Ekmek yerine beyaz peynirle beraber birlikte yenebilir. Fındık mümkünse yeni taze kırılmış olmalıdır.)
Ara öğün (şart değil) (10.00)
Yarım su bardağı kadar ceviz Bol su ya da yeşil çay için
Öğle yemeği (13.00-14.00)
Bir tabak zeytinyağlı bir barbunya ya da etli sebze yemeği Lahana ya da karnabahar salatası (Çiğ ya da buğulanmış olabilir)Bir su bardağı ayran için ya da bir kase yoğurt
Ara öğün (şart değil) (15.00)
Bir adet orta boy elma ya da mevsim meyvesi Bir kase yoğurt yiyin (Mümkünse evde mayalanmış veya geleneksel şekillerde usulle üretilmiş. Kesinlikle diyet olmayacak)Şekersiz çay ya da bir fincan Türk kahvesiNescafe olarak ta bilinen granül kahveler işlenmiş gıda oldukları için kesinlikle yasak
Akşam yemeği (18.00-19.00)
Akşamları Balık ızgara (Fırında veya buğulama usulü de pişirilebilir yiyebilirsiniz)Bir tabak pilakiRoka, yeşil soğan ile maydanoz ve bir tatlı kaşığı keten tohumu (Tüm salatalara Genelde doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ilave edilebilir.) 2 kibrit kutusu kadar tahin helvasıda yiyebilirsiniz
ÇARŞAMBA
Kahvaltı (08.00-09.00)
Kayısı kıvamında suda haşlanmış iki adet yumurta (Saf tereyağı ya da zeytinyağı ile omlet veya güzel bir menemen de yapılabilir)Bir avuç içi kadar beyaz peynir2-3 adet tatlı kırmızıbiberYeşil çay ya da sevilen bitki çayıBir çay bardağı (ince belli) Antep fıstığı (Ekmek yerine bir beyaz peynirle birlikte yenebilir. Fıstıklar, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış taze olmalıdır.)
Ara öğün (şart değil) (10.00)
Tuzsuz yerfıstığı (Kavrulmamış ve mümkünse yeni kırılmış taze olmalı)Bol su ya da bitki çayı
Öğle yemeği (13.00-14.00)
Bir bardak zeytinyağlı taze yeşil fasulye 4 adet ızgara köfte1 kase yoğurtTurp ve havuç rendelenerek hazırlanmış salata tabağı ve bir tatlı kaşığı keten tohumu (Tüm salatalara genelde doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı hemen ilave edilebilir.)Bol su veya ayran
Ara öğün (şart değil) (15.00)
Bir elma ya da armut1 kase yoğurt yiyin
Akşam yemeği (18.00-19.00)
4 kalem kuzu pirzola ya da avuç içiniz kadar bonfile ızgara ve Zeytinyağlı enginar ya da bir tabak taze olsun baklaMevsim salatası ve bir tatlı kaşığı keten tohumu yiyin
PERŞEMBE
Kahvaltı (08.00-09.00)
iki yumurta ile hafif ateşte tereyağı ile pişirilmiş peynirli omlet8-10 tane tuzsuz zeytin Bir avuç içi kadar beyaz peynir1-2 adet çarliston yeşilbiber yada 1-2 adet salatalıkTaze maydanoz ve kırmızıbiberYeşil çay yahut sevilen bir bitki çayıBir (ince belli) çay bardağı ceviz içi (Ekmek yerine beyaz peynirle beraber yenebilir. Cevizler, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.)
Ara öğün (şart değil) (10.00)
Bir avuç içi kadar tuzsuz yerfıstığı yada badem içi (Mümkünse yeni kırılmış olmalıdır)Taze limon eklenmiş bol su ya da bitki çayı
Öğle yemeği (12.00- 13.00)
Bir avuç kadar dana bonfile yada 3-4 kalem kuzu pirzolasıBir tabak zeytinyağlı pırasa 5-6 tane minik domatesBir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı keten tohumuBol su
Ara öğün (şart değil) (15.00)
- Bir ufak portakal veya mevsim meyvesi
- Bir avuç içi kadar tuzsuz yerfıstığı ya da badem içi
Akşam yemeği (18.00-19.00)
- Balık ızgara,
- Kuru soğan,
- dilimlenmiş turp ve roka
- Buğulanmış Brüksel lahanası ve rendelenmiş havuç yada lahana salatası
- Bir tabak piyaz veya zeytinyağlı barbunya
CUMA
Kahvaltı (08.00-09.00)
- iki yumurta ile hafif ateşte tereyağı ile pişirilmiş omlet
- 8-10 tane tuzsuz zeytin
- Bir avuç içi kadar peynir
- Taze maydanoz, tatlı kırmızıbiber ve 1-2 tane salatalık
- şekersiz yeşil çay yahut sevilen bir nebat çayı
- Antep fıstığı (Fıstıklar, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.)
Ara öğün (şart değil) (10:00)
- Bir avuç içi kadar ceviz içi
- Bol taze limonlu su veya bitki çayı
Öğle yemeği (12.00- 13.00)
- Bir porsiyon şiş kebap
- Taze yeşilbiber, domates, turp, maydanoz, soğan ve sumak
- Bir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı keten tohumu
- Bol su ve ya ayran
Ara öğün (şart değil) (15.00)
- Bir elma ve avuç tuzsuz yerfıstığı
- Taze limon eklenmiş su veya çay (şekersiz)
Akşam yemeği (18.00-19.00)
- 3-4 kalem kuzu pirzolası
- Mevsim salatası
- Zeytinyağlı enginar ya da yoğurtlu semizotu salatası
CUMARTESi
Kahvaltı (08.00-09.00)
- Pastırmalı yumurta
- 8-10 adet tuzsuz zeytin
- Bir avuç içi kadar peynir ve taze maydanoz veya nane ile beraber şekersiz yeşil çay veya sevilen bir bitki çayı
- Antep fıstığı (Fıstıklar, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.)
Ara öğün (şart değil) (10.00)
- Bir avuç içi kadar ceviz içi
- Taze limon eklenmiş bol su ya da şekersiz bitki çayı
Öğle yemeği (12.00- 13.00)
- Bir porsiyon bonfile ızgara
- Taze yeşilbiber ve domates ya da kuru soğan
- Yoğurt, semizotu ve bir tatlı kaşığı keten tohumu yağı
- Bol su ya da ayran
Ara öğün (şart değil) (15.00)
- Bir ufak boy portakal yahut elma
- Yeşil çay (şekersiz olacak)
Akşam yemeği (18.00-19.00)
- Balık ızgara
- Dilimlenmiş beyaz turp
- Bol roka
- Domates ve taze yeşil soğanla yapılmış salata
- İki kibrit kutusu tahin helvası
PAZAR
Kahvaltı (08.00-09.00)
- Peynirli omlet yahut pastırmalı yumurta
- Bir avuç içi kadar beyaz peynir
- 8-10 adet zeytin (tuzsuz)
- Tatlı kırmızı biber,
- Domates ile salatalık
- Şekersiz yeşil çay veya başka bir bitki çayı (ince belli çay bardağı)
- Ceviz içi
Ara öğün (şart değil) (10:00)
- Bir avuç içi kadar ceviz içi (yeni kırılmış olacak)
- Taze limon eklenmiş bol su ya da şekersiz bitki çayı
Öğle yemeği (12.00-13.00)
- Bir tabak kuru fasulye,
- Bir avuç içi kadar bonfile ve ya biftek
- Bir tane kuru soğan
- Çoban salatası (bütün salatalara nebati sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ek edilebilmektedir)
- Bol su
Ara öğün (şart değil) (15.00)
- Bir avuç tuzsuz yer fıstığı (Kavrulmuş ve mümkünse yeni kırılmış olacak)
- Şekersiz çay
Akşam yemeği (18.00-19.00)
- Balık ızgara
- Taze yeşil soğan,
- Bol roka
- Domates
- Közlenmiş taze kırmızı biber