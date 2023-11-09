Canan Karatay'ın 1 Haftalık diyet listesi

PAZARTESİ

Kahvaltı (08.00-09.00)

İki adet yumurta (Suda haşlanarak rafadan hazırlanmış ya da kayısı kıvamında hazırlanmış. Tereyağında peynirli bir omlet de yapılabilir.)

8-10 adet tuzu alınmış yeşil ya da siyah zeytin olabilir

Bir avuç içi kadar beyaz peynir

4-5 adet gün kurusu kayısı

Şekersiz bitki çayı için su ya da meyve çayı Bir (ince belli) çay bardağı kadar ceviz (Ekmek yerine beyaz peynirle birlikte yenebilir. Cevizler mümkünse yeni kırılmış olmalıdır taze .)

Öğle yemeği (13.00-14.00)

Bir avuç içi kadar dana söğüş ve bol salata ve zeytinyağlı fasulye Salata olarak dilimlenmiş veya rendelenmiş turp ve havuç veya mevsim salatası ile doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmalıdır.Bir su bardağı tuzsuz ayran içebilirsiniz yada Arzu edildiği kadar şekersiz bitki çayı ya da su

Ara öğün (şart değil) (15.00)

Yarım su bardağı kadar ceviz ve Şekersiz olarak sevdiğiniz herhangi bir çay ya da taze limonlu su için

Akşam yemeği (18.00-19.00)

Balık, yeşil soğan ve roka ve turp (Salata bol miktarda güzelce hazırlanıp, içine, doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu koyun ve sızma zeytinyağı ile birlikte tane olarak keten tohumu ilave edilerek hazırlanmalıdır.)

SALI

Kahvaltı (08.00-09.00)

Kayısı kıvamında suda haşlanmış iki adet yumurta (Saf tereyağı ya da zeytinyağı ile güzel omlet veya menemen de yapılabilir)8-10 adet tuzsuz zeytin Bir avuç içi kadar beyaz peynir 4-3 adet çarliston yeşilbiber5-6 adet minik domates Şekersiz çay ya da sütBir bardak kadar (ince belli) çay bardağı fındık (Ekmek yerine beyaz peynirle beraber birlikte yenebilir. Fındık mümkünse yeni taze kırılmış olmalıdır.)

Ara öğün (şart değil) (10.00)

Yarım su bardağı kadar ceviz Bol su ya da yeşil çay için

Öğle yemeği (13.00-14.00)

Bir tabak zeytinyağlı bir barbunya ya da etli sebze yemeği Lahana ya da karnabahar salatası (Çiğ ya da buğulanmış olabilir)Bir su bardağı ayran için ya da bir kase yoğurt

Ara öğün (şart değil) (15.00)

Bir adet orta boy elma ya da mevsim meyvesi Bir kase yoğurt yiyin (Mümkünse evde mayalanmış veya geleneksel şekillerde usulle üretilmiş. Kesinlikle diyet olmayacak)Şekersiz çay ya da bir fincan Türk kahvesiNescafe olarak ta bilinen granül kahveler işlenmiş gıda oldukları için kesinlikle yasak

Akşam yemeği (18.00-19.00)

Akşamları Balık ızgara (Fırında veya buğulama usulü de pişirilebilir yiyebilirsiniz)Bir tabak pilakiRoka, yeşil soğan ile maydanoz ve bir tatlı kaşığı keten tohumu (Tüm salatalara Genelde doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ilave edilebilir.) 2 kibrit kutusu kadar tahin helvasıda yiyebilirsiniz

ÇARŞAMBA

Kahvaltı (08.00-09.00)

Kayısı kıvamında suda haşlanmış iki adet yumurta (Saf tereyağı ya da zeytinyağı ile omlet veya güzel bir menemen de yapılabilir)Bir avuç içi kadar beyaz peynir2-3 adet tatlı kırmızıbiberYeşil çay ya da sevilen bitki çayıBir çay bardağı (ince belli) Antep fıstığı (Ekmek yerine bir beyaz peynirle birlikte yenebilir. Fıstıklar, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış taze olmalıdır.)

Ara öğün (şart değil) (10.00)

Tuzsuz yerfıstığı (Kavrulmamış ve mümkünse yeni kırılmış taze olmalı)Bol su ya da bitki çayı

Öğle yemeği (13.00-14.00)

Bir bardak zeytinyağlı taze yeşil fasulye 4 adet ızgara köfte1 kase yoğurtTurp ve havuç rendelenerek hazırlanmış salata tabağı ve bir tatlı kaşığı keten tohumu (Tüm salatalara genelde doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı hemen ilave edilebilir.)Bol su veya ayran

Ara öğün (şart değil) (15.00)

Bir elma ya da armut1 kase yoğurt yiyin

Akşam yemeği (18.00-19.00)

4 kalem kuzu pirzola ya da avuç içiniz kadar bonfile ızgara ve Zeytinyağlı enginar ya da bir tabak taze olsun baklaMevsim salatası ve bir tatlı kaşığı keten tohumu yiyin

PERŞEMBE

Kahvaltı (08.00-09.00)

iki yumurta ile hafif ateşte tereyağı ile pişirilmiş peynirli omlet8-10 tane tuzsuz zeytin Bir avuç içi kadar beyaz peynir1-2 adet çarliston yeşilbiber yada 1-2 adet salatalıkTaze maydanoz ve kırmızıbiberYeşil çay yahut sevilen bir bitki çayıBir (ince belli) çay bardağı ceviz içi (Ekmek yerine beyaz peynirle beraber yenebilir. Cevizler, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.)

Ara öğün (şart değil) (10.00)

Bir avuç içi kadar tuzsuz yerfıstığı yada badem içi (Mümkünse yeni kırılmış olmalıdır)Taze limon eklenmiş bol su ya da bitki çayı

Öğle yemeği (12.00- 13.00)

Bir avuç kadar dana bonfile yada 3-4 kalem kuzu pirzolasıBir tabak zeytinyağlı pırasa 5-6 tane minik domatesBir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı keten tohumuBol su

Ara öğün (şart değil) (15.00)

Bir ufak portakal veya mevsim meyvesi

Bir avuç içi kadar tuzsuz yerfıstığı ya da badem içi

Akşam yemeği (18.00-19.00)

Balık ızgara,

Kuru soğan,

dilimlenmiş turp ve roka

Buğulanmış Brüksel lahanası ve rendelenmiş havuç yada lahana salatası

Bir tabak piyaz veya zeytinyağlı barbunya

CUMA

Kahvaltı (08.00-09.00)

iki yumurta ile hafif ateşte tereyağı ile pişirilmiş omlet

8-10 tane tuzsuz zeytin

Bir avuç içi kadar peynir

Taze maydanoz, tatlı kırmızıbiber ve 1-2 tane salatalık

şekersiz yeşil çay yahut sevilen bir nebat çayı

Antep fıstığı (Fıstıklar, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.)

Ara öğün (şart değil) (10:00)

Bir avuç içi kadar ceviz içi

Bol taze limonlu su veya bitki çayı

Öğle yemeği (12.00- 13.00)

Bir porsiyon şiş kebap

Taze yeşilbiber, domates, turp, maydanoz, soğan ve sumak

Bir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı keten tohumu

Bol su ve ya ayran

Ara öğün (şart değil) (15.00)

Bir elma ve avuç tuzsuz yerfıstığı

Taze limon eklenmiş su veya çay (şekersiz)

Akşam yemeği (18.00-19.00)

3-4 kalem kuzu pirzolası

Mevsim salatası

Zeytinyağlı enginar ya da yoğurtlu semizotu salatası

CUMARTESi

Kahvaltı (08.00-09.00)

Pastırmalı yumurta

8-10 adet tuzsuz zeytin

Bir avuç içi kadar peynir ve taze maydanoz veya nane ile beraber şekersiz yeşil çay veya sevilen bir bitki çayı

Antep fıstığı (Fıstıklar, tuzsuz ve mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.)

Ara öğün (şart değil) (10.00)

Bir avuç içi kadar ceviz içi

Taze limon eklenmiş bol su ya da şekersiz bitki çayı

Öğle yemeği (12.00- 13.00)

Bir porsiyon bonfile ızgara

Taze yeşilbiber ve domates ya da kuru soğan

Yoğurt, semizotu ve bir tatlı kaşığı keten tohumu yağı

Bol su ya da ayran

Ara öğün (şart değil) (15.00)

Bir ufak boy portakal yahut elma

Yeşil çay (şekersiz olacak)

Akşam yemeği (18.00-19.00)

Balık ızgara

Dilimlenmiş beyaz turp

Bol roka

Domates ve taze yeşil soğanla yapılmış salata

İki kibrit kutusu tahin helvası

PAZAR

Kahvaltı (08.00-09.00)

Peynirli omlet yahut pastırmalı yumurta

Bir avuç içi kadar beyaz peynir

8-10 adet zeytin (tuzsuz)

Tatlı kırmızı biber,

Domates ile salatalık

Şekersiz yeşil çay veya başka bir bitki çayı (ince belli çay bardağı)

Ceviz içi

Ara öğün (şart değil) (10:00)

Bir avuç içi kadar ceviz içi (yeni kırılmış olacak)

Taze limon eklenmiş bol su ya da şekersiz bitki çayı

Öğle yemeği (12.00-13.00)

Bir tabak kuru fasulye,

Bir avuç içi kadar bonfile ve ya biftek

Bir tane kuru soğan

Çoban salatası (bütün salatalara nebati sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ek edilebilmektedir)

Bol su

Ara öğün (şart değil) (15.00)

Bir avuç tuzsuz yer fıstığı (Kavrulmuş ve mümkünse yeni kırılmış olacak)

Şekersiz çay

Akşam yemeği (18.00-19.00)