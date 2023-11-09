Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Türkiye'nin enerji haritasında önemli bir oyuncu olarak 25 yıldır faaliyet gösteriyor. 1998'de açılışı yapılan santral, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve o dönemki Başbakan Mesut Yılmaz tarafından hayata geçirildi. Ovaakça bölgesinde bulunan devasa tesis, 1432 megavatlık kurulu güce sahip olup, Bursa'nın çevresinden görülebilen 120 metre çapındaki 135 metre yüksekliğindeki soğutma kuleleriyle dikkat çekiyor.

Santralin İşletmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Onur Göksoy, kombine çevrim mantığıyla çalışan tesisin yüzde 55 verimle enerji ürettiğini belirtti. Modernizasyon çalışmalarıyla 25 yılı aşan bir süredir başarılı bir şekilde faaliyet gösteren santral, çeyrek asırdır doğalgazı kullanarak elektrik enerjisi üretiyor. Göksoy, 4 gaz türbini, 4 atık ısı kazanı ve 2 buhar türbini ile donatılmış santralin çalışma prensibini detaylı bir şekilde anlattı.

Santralin çevreci yapısına vurgu yapan Göksoy, çevre mevzuatının altında kalarak karbonmonoksit ve azot oksit emisyonlarını düşük seviyelerde tuttuklarını ifade etti. Ayrıca, soğutma kulelerinin sadece görkemli "bacalar" olmadığını, aynı zamanda sistemde kullanılan suyun soğutulmasında ve tekrar geri kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Santralin üretim kapasitesiyle ilgili bilgi veren Göksoy, Bursa'nın büyük bir kısmının elektrik ihtiyacını karşılayabilen santralin Türkiye genelinde de önemli bir role sahip olduğunu söyledi. 298 personelin görev yaptığı tesiste, 7/24 vardiyalı olarak çalışan bir ekip bulunuyor.

Türbin Bakım Servisi Başmühendisi Selçuk Kocaman, 2015'ten bu yana yapılan optimizasyon çalışmalarının doğalgaz tüketimini azaltarak daha fazla elektrik üretmelerini sağladığını vurgulayarak, ana kumanda odasında sistemi 7/24 gözlemleyip gerektiğinde kontrol ettiklerini belirtti.