Çanakkale’nin Çan ilçesinde gıda güvenliği için fast-food işletmeleri denetleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı doğrultusunda, Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 24 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında ilçe genelinde bulunan fast-food işletmelerinde kızartma işlemlerinde kullanılan katı ve sıvı yağlara yönelik detaylı denetimler gerçekleştiriliyor. Gıda güvenilirliği ve tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimler, kızartmalarda kullanılan yağların kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmeyi hedefledi. Denetim çerçevesinde, Gıda Kontrol ekipleri tarafından fast-food işletmelerinde kullanılan katı ve sıvı yağlar üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi. Yağların kalitesini belirlemede kullanılan parametreler arasında polar madde oranı, asit sayısı ve kızartma yağı sıcaklığı gibi önemli faktörler bulunuyor. Bu ölçümler, kızartma yağlarının sağlık ve hijyen standartlarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılıyor. Denetimlerin sonuçlarına göre, fast-food işletmelerinde kullanılan yağların genel kalitesinin belirlenmesinin yanı sıra, her bir işletmenin yağlarını nasıl sakladığı, kullanım ömrünü ne kadar süreyle devam ettirdiği gibi faktörler de detaylı incelendi.

Çan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ve gıda güvenilirliği konusundaki hassasiyetin sürdürüleceği vurgulandı.