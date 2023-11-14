Son dakika haberine göre sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına kara para akladıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

'GİZLİ KASA' İDDİASI

Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyord

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs’ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

100 MİLYON TL VURGUN YAPAN ÖRGÜTE MENSUP OLDUKLARI İDDİASI

Fenomen kardeşlerin gözaltına alınma sebebinin 2020 yılında başlatılan bir çalışmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılı haziran ayında bir örgüte yapılan operasyonla Eren Koç’un da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin tamamı tutuklanmıştı.

Öte yandan, 197 bin TL, 70 bin TL’lik çek senet, 2 araç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş 29 müştekiden 90 milyon TL’lik haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen bir başka operasyonda ise, örgüt lideri olduğu belirlenen Onur Apaydın’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Bu operasyon sonucunda da, 9 müştekinin toplam 15 milyon TL mağdur edildiği öğrenildi.

Onur Apaydın’ın lideri olduğu suç örgütünün, mağdurlara piyasa değerinin altında otomobil satma vaadinde bulunduğu, onların güvenini kazanmak için bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de bulundurdukları ortaya çıktı.

Fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle birlikte toplam 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

3 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi. Candan kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi.

79 KİŞİ DOLANDIRILMIŞ

Öte yandan şüphelilerin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKALAMA

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada "Yazılı ve görsel medya organlarında “Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.