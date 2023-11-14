Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında, iddialara göre azmettirici oldukları belirtilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat tekrardan tutuklandı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından önceki tutuklamalarının ardından, Bahçeşehir'deki Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin suçlamalar nedeniyle tekrar mahkemeye çıkarıldı.

Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan olayıyla ilgili soruşturma devam ederken, geçen hafta tutuklanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ifadeleri alınmak üzere jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Ayrıca, başka suçlardan dolayı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan şüpheliler de ifadelerinin alınması için jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi.

Mahkemede, şüphelilerin "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın bu suçtan da tutuklanmalarına karar verdi.

Dilan Polat'ın mahkeme sürecinde ağladı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, soruşturmanın detaylı ve etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.