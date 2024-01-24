20 Aralık 2023 tarihinde Antalya'dan motosikletiyle birlikte kaybolan 32 yaşındaki Ali Diken'in acı haberi, 35. gününde ortaya çıktı. Annesi, ablası ve yengesi, kaybolan oğullarını bulmak adına Müge Anlı ekibinden yardım talep etmişti. Günler süren arama çalışmalarının ardından, Ali Diken'in cinayete kurban gittiği açığa çıktı.

22 Ocak Salı günü Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Zeynel Boyacı, Ali'nin kaybolmadan önce son görüştüğü arkadaşı olarak dikkat çekmişti. Zeynel Boyacı, Kumrucu'da çalıştığını ve oradan ayrıldığı gün Ali ile buluştuğunu belirtmiş, ertesi gün ise Yalova'ya oğlunun yanına gittiğini ifade etmişti. Ancak, Ali'nin diğer arkadaşı, Zeynel'in kaybolduktan sonra bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ve giydiği ceketin Ali'ye ait olduğunu ortaya koymuştu.

Müge Anlı'nın canlı yayınında Ali'nin kuzeni, Zeynel Boyacı'nın şüpheli davranışlarına dikkat çekmiş ve akaryakıt istasyonu görüntüleriyle desteklemişti. Bu gelişmelerin ardından Zeynel Boyacı, ağır küfür nedeniyle Ali Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.

Müge anlı canlı yayında itirafı şu şekilde açıkladı;

"Ne yazık ki işlediğimiz konuyla ilgili üzücü bir gelişmeyle açmak zorundayım. Kaybının 35. gününde Ali Diken'in bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dün biliyorsunuz 2 gündür ailesi bizimle birlikteydi. Ancak dün 2 arkadaşı yayına bağlandıktan sonra iyi kokular gelmiyordu. Dün Biliyorsunuz Zeynel Boyacı stüdyomuza geldi. Aynı Zeynel'in anlattığı gibi önce seslendim Zeynel neredesin diye, daha sonra eşiyle birlikte geldi. Dün açıklamalarını biliyorsunuz. Zaman zaman çok öfkelendi, zaman zaman çok sakindi. Hepimizin şüpheleri onun üzerine yoğunlaşmıştı. Onun üzerine Ali bulunana kadar kalmaya devam edeceğim dedi ve misafirlerimizi konaklattığımız otele gitti. Bir süre sonra Zeynel'in otelden kaçtığını farkettik. Antalya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği Zeynel Boyacı'yı mimlemişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü aranıyor. Zeynel Boyacı bu sayede Pendik'te Yalova feribotuna binerken kıskıvrak yakalıyorlar. Maske takmış. Kamufle etmiş. Kendisi Hatay'lı ve oradan kaçma planı yapıyormuş. Bana çok ağır küfür etti ben dayanamadım, öldürdüm ve gömdüm demiş."