Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. Önder Pekcan’ın eserlerinin de yer aldığı "Çarpışan Harmoni" başlıklı sergi Zeynep Aydın Küratörlüğünde, Keras Art Project’te 6-13 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Geleneksel ile moderni, soyut ile gerçekçiliği, minimalist ile maksimalisti buluşturan "Çarpışan Harmoni" sergisi, ziyaretçilerine sanatçıların benzersiz vizyonlarını ve içsel yolculuklarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Sergide yer alan eserler arasında derin düşünsel sorgulamalar, yoğun duygusal patlamalar ve ani ilhamların izlerini görmek mümkün. Yağlı boyadan dijital sanata, heykelden enstalasyona kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmalar, izleyiciyi her bir eseri yeniden keşfetmeye ve kendi perspektiflerinden değerlendirmeye davet ediyor.