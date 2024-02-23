Türkiye’nin teknoloji tabanlı ödül programı ‘Tech Brands Turkey’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Casper, gerçekleştirilen araştırma raporuna göre Türkiye’nin ‘en teknolojik bilgisayar markası’ seçildi. Marka, üst üste beşinci kez ‘Bilgisayar Sektörü’ kategorisinde birinci olarak Tech Brands Turkey ödülünün sahibi oldu.

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin teknoloji tabanlı ödülü Tech Brands Turkey; teknoloji, inovasyon, dijital ve pazarlama alanlarında sektörünün liderlerini bir araya getiriyor. Jüriyi tüketiciler oluştururken Türkiye’nin en teknolojik markaları 12 ilde, NielsenIQ Türkiye’nin yaptığı araştırmayla belirleniyor. Tech Brands Turkey’in 2024 yılı ‘Bilgisayar’ kategorisinin birincilik ödülünü kazanan bu yıl da Casper oldu.

Türkiye’nin teknoloji markaları tüketici yanıtlarıyla belirleniyor

Tech Brands Turkey’de en teknolojik markalar, ülke genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak belirleniyor. Türkiye’deki markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısının araştırıldığı programda; akaryakıttan bilgisayara, inşaattan sağlık alanına kadar toplamda 30 farklı sektörde marka tüketici algısı ölçümleniyor. Türkiye’nin en teknolojik markaları; Nielsen Türkiye’nin kontrolünde 12 ilde A, B, C1, C2 SES grubundan bin kişi ile online anket yöntemi kullanılarak belirlendi. Ankete katılanların erkek kadın oranı aynıyken çalışma, 15-64 yaşındaki tüketicilerle soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.

“Ödülü beşinci kez almanın mutluluğunu yaşıyoruz”

5 yıl üst üste ödüllendirilmelerinin gururunu yaşadıklarını aktaran Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Bu bizim için paha biçilemez bir ödül. Müşteri memnuniyetini odağına alan bir firma olarak tüketicilerin taleplerini ve beklentilerini anlayarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük bilgisayar üreticisi olarak uzun yıllar istikrarla sürdürdüğümüz varlığımızın temelinde iki ana unsur var. Bunlardan ilki; kullanıcılarımızın bize olan inancı ve güveni, ikincisi ise bizlerin de bu güvenle her gün kendimizi ve sistemlerimizi en iyisi olmak üzere kurgulamamız. Bu yönde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda tüketiciler tarafından belirlenen Tech Brands Turkey ödülünü beşinci kez almanının mutluluğunu yaşıyoruz. Tech Brands Turkey araştırmasını düzenleyen NielsenIQ Türkiye ile Pazarlamasyon ekiplerine ve bizlere bu ödülü layık gören tüm tüketicilerimize teşekkür ederiz” dedi.