Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in 14. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olacak.

Euroleague’in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.15’te Pire’de Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor. Yunan ekibi de aynı performansla averajla 6. sırada bulunuyor.

37. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 18 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul’da 82-71, deplasmanda da 87-77’lik skorlarla kazandı.

5 maçlık galibiyet serisi

Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti. Bu sezon oynadığı ilk 8 maçta 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi ASVEL ile oynadığı maçla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, son olarak evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı yendi.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 79.6 sayı, 35.5 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla oynarken; Olympiakos ise 86.4 sayı, 37.6 ribaund ve 19.1 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 14.3, Yunan ekibinde de Tyler Dorsey 17.8 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.