Olay, Çatalca Yalıköy Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan karavan, sabah saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu Yalıköy Mahallesi Gönüllü İtfaiye Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gönüllü itfaiye ekipleri, alev alev yanan arca müdahalede bulundu. Yangın, çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA