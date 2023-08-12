Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi çay ocağına giderek Adem Y.’ye ateş açtı. Çay ocağı işletmecisi bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, cay ocağı sahibi Adem Y.’ye 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların ikisinin bacağına isabet ettiği Adem Y., kanlar içinde yere yığıldı. Çay ocağında bulunan müşteriler panikle kaçışırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.