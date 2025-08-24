Başhekim Sarı’nın talebi üzerine harekete geçen AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Sağlık Bakanlığı nezdinde temaslarını hızlandırdı. Yapılan görüşmeler sonrası ilçeye kazandırılacak Çocuk Acil Servisi için teknik ve personel desteği konusunda mutabakat sağlandı.

Çocuk ve anne sağlığı için kritik merkez

Yeni açılacak Çocuk Acil Servisi, sadece çocuklara değil, hamile annelere de hizmet verecek. Böylece ilçede özellikle çocuk hastalıkları ve kadın doğum alanında yaşanan yoğunluk önemli ölçüde azalacak.

25 yeni doktor atanacak

Sağlık hizmetlerinin daha güçlü hale gelmesi için yakın zamanda 25 yeni doktorun ataması yapılacak. Bu atamalarla birlikte hem mevcut Acil Servis’in yükü hafifleyecek hem de yeni açılacak Çocuk Acil Servisi’nin daha etkin hizmet vermesi sağlanacak.

Vatandaşlar memnun

İnegöl’de yaşayan vatandaşlar ise gelişmeden memnuniyet duyduklarını ifade etti. İlçede yaşayan birçok aile, çocukları rahatsızlandığında Bursa merkezdeki hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını, yeni Çocuk Acil Servisi ile birlikte büyük bir kolaylık yaşayacaklarını belirtti.

Açılış için geri sayım başladı

Çocuk Acil Servisi’nin yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni bölümün resmi açılışı yapılacak ve İnegöl’de sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlayacak.