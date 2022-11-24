Bursa-Ankara karayolu üzeri seyir halinde olan otomobil cayır cayır yandı.

Yangın Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Halil H. Yönetimindeki 45 RA 1199 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracını yol kenarına çekip durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.