Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin arkasına inşa edilen Duyu Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmalarla engelleri bir bir ortadan kaldıran ve Çayırova’daki özel bireyler için birçok hizmet oluşturan Çayırova Belediyesi, farklılık yaratacak bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin arkasında inşa edilen ‘Duyu Bahçesi’ ilçedeki özel bireylerin ve ailelerinin sosyalleşmesine olanak sağlayacak. Engelliler Merkezi’nin arkasında inşa edilen ve özel bireyler için her şeyin düşünüldüğü ‘Duyu Bahçesi’nde Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devam eden park mobilyası montajının yanı sıra, ağaçlandırma çalışması da yapıyor. Dikilen ağaçlarla yeşillendirilen ‘Duyu Bahçesi’ tamamlanmasının ardından özel bireylerin sosyalleşmesine büyük katkılar sağlayacak.

10 BİN 200 METREKARELİK PEYZAJ ALANI

Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında oluşturulan Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği ve sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş alanları, otopark ve akülü araba şarj istasyonları yer alacak. Duyu Bahçesi’nin tamamlanmasının ardından Fatma Çelik Engelliler Merkezi özel bireyler için bir kompleks olacak.