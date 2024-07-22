Bursa Polisi, sahillerde kuş uçurtmuyor. Gemlik ilçesinde ekipler tatilcilerin yoğun olduğu sahillerde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin yoğun olduğu sahillerde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar çerçevesinde bin 12 araç ile beraber 3 bin 100 şahıs sorgulanırken, 31 adet işyeri de denetlendi. Uygulamalar çerçevesinde hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, toplam 12 aranan şahıs yakalanarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulama çerçevesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildi.

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Ayrıca, sahil ve plaj hatlarında yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı 3 bin 500 vatandaş bilgilendirilerek, 600 vatandaşa broşür dağıtıldı.

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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın güveni ve huzuru için uygulama ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA