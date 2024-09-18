Kocaeli Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Çayırova Millet Bahçesinin çevre yolları için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırovalıların ortak buluşma noktası olacak ve hizmete girmek için gün sayan Millet Bahçesi’nde çevre yolları aydınlatmalar ve yaya kaldırım çalışmaları yapıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 70 bin metrekare alanda hizmet verecek Çayırova Millet Bahçesinin çevre yolları için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

4 KM ÇEVRE YOLU

Yaklaşık 4 kilometre uzunlukta asfalt yol yatay ve düşey yol işaretleri yağmursuyu hattı ve menfez imalatı ile elektrik aydınlatma ve altyapı çalışmaları yapılan alanda; 47 bin metreküp kazı, 17 bin metreküp dolgu, 3 bin 500 metreküp taş kanal ve duvar yapılıyor. Çayırova Millet Bahçesi için 16 bin ton plent miks temel, 6 bin 700 ton binder, 4 bin 250 tonda aşınma asfalt serimi yapılacak. 14 bin metreküp mineral parke yapılacak Çayırova Millet Bahçesinde 13 bin metre bordür imalatı olacak.