Süleymaniye Mahallesi’nde yapımı hayırsever Yıldız Çenber tarafından üstlenilen “5 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı Bağış Protokolü” imzalandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, bağışçı Yıldız Çenber’in yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin de yer aldı.

Vali Ayyıldız, hayırsever Yıldız Çenber’e teşekkür ederek, imzalanan protokolün Bursa için hayırlı olmasını temenni etti.