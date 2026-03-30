

Bursa’da gençlerin daha sağlıklı ve konforlu alanlarda spor yapabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor sahalarını da iyileştirmeye devam ediyor. İnegöl ziyareti kapsamında Kurşunlu Spor Kulübü’nü de ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kulüp yönetimi ve futbolcularla buluştu. Kulübün devraldığı halı sahada incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, sahayı modernize ederek gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarına imkan sağlayacaklarının müjdesini verdi.



Çocukların ve gençlerin elinden tutan tüm kurum ve kuruluşların yanında olacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin spor kulüplerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Kurşunlu Spor Kulübü’nün İnegöl Belediyesi’nden kiraladığı spor alanındaki eksik ve aksaklıkları tespit ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Yapılması gerekenleri tespit ettik. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak Kurşunlu’daki gençlere nitelikli bir futbol sahası ve iyi bir spor alanı sunacağız" dedi.

Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için oluşum başlattıklarını söyleyen Kurşunlu Spor Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, eksikliklerin giderilmesi konusunda kendilerine destek olan Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.



Daha sonra Kurşunlu, Akhisar ve Huzur mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bozbey, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek çözüm konusunda fikir alışverişinde bulundu. Talepleri yerine getirmek için en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını belirten Başkan Bozbey, 17 ilçenin tamamında eşit hizmet anlayışıyla, Bursa’nın her köşesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.