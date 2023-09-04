Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaba atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kendilerine gelen talepler üzerine kaba atıkları belirlenen noktalardan alıyor. Ekipler pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya gibi atıkları toplayıp, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Çayırova Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde geri dönüşüme tabi tutuyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Vatandaşlarımızın kaba atıklarını (koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya, vb.) pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde saat 07.00-10.00 arasında bizimle iletişime geçildiği takdirde hanenizin önünden veya size en yakın çöp konteyneri kenarından alımlarını gerçekleştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.