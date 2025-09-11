Dilovası ilçesinde Devlet Hastanesi’nin otopark kapasitesini artırma ve tarihi Tavşancıl Mahallesi’ndeki sokakları sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dilovası Devlet Hastanesi’nde vatandaşların uzun süredir yaşadığı park sıkıntısını gidermek amacıyla başlatılan alan genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Dilovası Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla otopark kapasitesi artırılırken, vatandaşlara daha düzenli ve konforlu bir park imkanı sağlanacak.

"Otoparkı genişleterek, daha konforlu hale getiriyoruz"

Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ramazan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanırken ulaşım ve park konusunda sorun yaşamamaları bizim için çok önemli. Bu nedenle Dilovası Devlet Hastanemizin otoparkını genişletiyor, zemini asfaltlayarak daha konforlu hale getiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin hastaneye ulaştıklarında gönül rahatlığıyla araçlarını park edebilmeleridir" dedi.

Tarihi dokuya sahip çıkılıyor

Başkan Ömeroğlu, aynı gün ilçenin kültürel miras alanlarından biri olan Tavşancıl Mahallesi’nde devam eden sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını da yerinde inceleyerek, teknik ekipten bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında, tarihi sokakların özgün yapısı korunarak modern ihtiyaçlara cevap verecek düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Başkan Ömeroğlu, "Dilovası’nın en önemli değerlerinden biri olan Tavşancıl Mahallemizde tarihi dokumuzu koruyarak geleceğe taşıyoruz. Amacımız, ilçemizi sadece bugüne değil yarınlara da hazırlamaktır. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Tavşancıl, kültürel zenginliğiyle bölgemizin cazibe merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Ömeroğlu, belediye olarak vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik verdiklerini de vurgulayarak, "Dilovası’nı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.