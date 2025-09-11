5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde dört gün boyunca 3 farklı ülkeden bisiklet severleri ağırladı. Festivalin üçüncü gününde pedallar Gazze için çevrildi. K

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali; doğa, tarih ve sporun iç içe geçtiği eşsiz bir organizasyonla sona erdi. 4-7 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale, Türkiye’nin 29 farklı şehri ile Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan’dan gelen yüzlerce bisiklet tutkunu katıldı. Festival boyunca Kocaeli’nin doğal güzellikleri pedallarla keşfedilirken, kültürel miras ve sosyal mesajlar da rotalara anlam kattı.

Kamp alanında renkli görüntüler

Festival kamp alanında her akşam farklı etkinlikler düzenlendi. Kocaeli turizm temalı bilgi yarışması, bisiklet atölyeleri, Kocaeli tanıtım filmleri, hediyelik ürünler ve açık hava sineması ile katılımcılar hem eğlendi hem de kenti yakından tanıdı. "Hababam Sınıfı Tatilde" filminin gösterimi ve patlamış mısır ikramı, kamp alanına nostaljik bir hava kattı.

Uluslararası bir kimlik kazandı

Kocaeli, Türkiye’nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip şehirlerinden biri olarak 2.500 km’yi aşkın yürüyüş ve bisiklet rotası ile dikkat çekiyor. Festival, bu rotaların tanıtılmasını sağlarken, Kocaeli’nin EuroVelo uluslararası bisiklet ağına bağlanması hedefi doğrultusunda da önemli bir adım oldu. Büyükşehir Belediyesi, turizmi dört mevsime yayma hedefiyle düzenlediği bu tür etkinliklerle hem doğayı koruyor hem de sürdürülebilir turizm anlayışını destekliyor.

Kocaeli’nin doğal zenginlikleri pedallarla tanıtıldı

5. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, dört gün boyunca doğa, tarih, kültür ve farkındalığı aynı çatı altında buluşturdu. Uluslararası nitelik kazanan organizasyon, kentin doğal ve kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra, bisiklet sporunu teşvik eden örnek bir sosyal etkinlik olarak öne çıktı.