Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında pazar tezgahlarının düzeni, mevzuata uygunluk, tartıların görünürlüğü ve ürün üzerindeki fiyat etiketleri incelendi. Vatandaşların aldıkları ürünlerin miktarından emin olmaları amacıyla pazar alanında kurulan tartı noktasında da kontroller gerçekleştirildi. Pazardan alışveriş yapan ilçe sakinleri, aldıkları ürünleri bu noktalarda tartarak akıllarındaki soru işaretlerini giderme imkanı buluyor.

Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelindeki tüm semt pazarlarında periyodik olarak devam edeceğini belirtti.