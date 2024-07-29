Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde yabani ot temizliğini sürdürüyor.

İlçe sakinlerinin yaz aylarını daha konforlu ve daha güvenli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi, yabani ot temizliğine devam ediyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen program ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Boş arazilerde ve ilçe sakinlerinin yaşadığı alanlarda uzayan otları temizleyen ekipler, yaz aylarında en çok şikayete konu olan çevre ot temizliğini de düzenli olarak gerçekleştiriyor. Yabani otlar arasında oluşabilecek haşere ve böceklere karşı da önlem alan Çayırova Belediyesi, kent genelindeki boş alanlara estetik de bir görünüm kazandırıyor.