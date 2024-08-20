Çayırova Belediyesi’nin ilçedeki çocukların yaz aylarını sporla dolu geçirmesi için düzenlediği yaz spor okullarında, eğitim sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunabilmek adına belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda projeler üreten Çayırova Belediyesi, ilçedeki miniklerin yaz aylarını verimli geçirmesi adına yaz spor okulları düzenlemişti. Yaklaşık 1,5 ay boyunca istedikleri ve sevdikleri branşlarda eğitim alan Çayırovalı çocukların, yaz spor okulları macerası sona erdi. 1 Temmuz’da başlayan yaz spor okulları eğitimi, 16 Ağustos’ta sona ererken, Çayırovalı çocuklar, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yaz aylarını spor dolu geçirdi.

6 BRANŞTA EĞİTİM ALDILAR

Basketbol, cimnastik, futbol, karate, kick boks ve voleybol branşlarında uzman kadrolar tarafından spor eğitimi alan Çayırovalı çocuklar, yaz ayları fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayarak, spor sevgisiyle birlikte geçirmiş oldu. Çayırovalı çocuklar, yaz spor eğitimleri için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletirken, ilçedeki miniklerin velileri ise çocuklarının bu imkan sayesinde yaz aylarını sporla iç içe geçirmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.