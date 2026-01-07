Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Bünyamin Çiftçi, hastane inşaatının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Çiftçi, projenin fiziki gerçekleşme durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Çayırova Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Temel betonu tamamlandı. Sismik kat perde betonları yüzde 90 seviyesinde. Çevre istinat betonları başladı. En büyük hayallerimizden biri olan hastanemizin yapım sürecini adım adım, heyecanla takip ediyoruz' dedi.

Toplam 45 bin 518 metrekare inşaat alanına sahip olan ve taban alanı 8 bin 700 metrekare üzerine kurulan hastane, depreme dayanıklı 'sismik izolatörlü' sistemle inşa ediliyor.

200 yatak kapasiteli hastanede; 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve doğumhaneler yer alacak.