Brent petroldeki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. ABD’nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL’e yaptırım kararı almasının ardından petrol fiyatı 61 dolardan 65 dolara yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte akaryakıta önemli bir zam yapıldı. İşte 25 Ekim 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG’nin güncel fiyatları.

Akaryakıta Gece Yarısı Büyük Zam!

ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından akaryakıta tarihin en büyük zammı yapıldı. 25 Ekim 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidildi.

Motorinin yapılan zamla birlikte ortalama litre fiyatı 55-57 lira aralıklarında seyredecek.

Benzin, Motorin ve LPG'de Son Fiyatla

Benzin, motorin ve LPG'de (oto gaz) 25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla güncel fiyatlar şu şekilde:

Bursa

Benzin: 53.14 TL/LT

Motorin: 56.30 TL/LT

LPG:27.60 TL/LT

İstanbul Anadolu

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin: 55.31 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.34 TL/LT

Motorin: 55.44 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

Ankara

Benzin: 53.17 TL/LT

Motorin: 56.46 TL/LT

LPG:27.60 TL/LT

İzmir

Benzin: 53.52 TL/LT

Motorin: 56.77 TL/LT

Otogaz: 27.53 TL/LT