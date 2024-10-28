Cazseverlerin geleneksel buluşması Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor.ANKARA (İGFA) - "Caz Enerjisi" temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan festival 20 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak.

Birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleriyle Başkentlilere sanatla dolu 10 gün yaşatacak müzik şöleni uluslararası caz tutkunlarını da ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival başkentin birçok mekânında cazseverlerle buluşacak.

Uluslararası çok sayıda sanatçının sanatseverlerle buluşacağı festival 30 Kasım’da sona erecek.

Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.

Festival Programı

20 Kasım 2024– Ankara HiltonSA

19.00 – Açılış Töreni

20.30– Kerem Görsev Trio

21 Kasım 2024– ODTÜ Mimarlık Amfisi

19.00– ODTÜ Caz Topluluğu | Mama’s Big Band

22 Kasım 2024– Türk Amerikan Derneği

19.30– Aykut Uslutekin Fotoğraf Sergisi | Melih Özbek ile Caz Fotografları Söyleşisi

20.30– Bora Çeliker Trio

23 Kasım 2024– Samm’s Bistro

20.30– Hakan Başar Trio

24 Kasım 2024– Last Penny Büklüm

20.30– AVA Trio

25 Kasım 2024– Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları

20.30– Tevfik Fikret Okulları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası | Jean-Loup Longnon

26 Kasım 2024– Hacettepe Üniversitesi

15.30– Masterclass | Sibel Köse ile Caz Vokal

18.00 – Hacettepe Akademik Caz Trio | Burcu Say

27 Kasım 2024– CP Ankara Hotel

20.30– Sibel Köse, Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Pulcyn, Sebastian Frankiewicz | Janusz Szprot Anma Konseri

28 Kasım 2024– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

14.00– Caz Atölyesi | Jarrah Dhyan - Modern Jazz Composition Techniques

15.00- MGÜ Öğrenci Grubu "Melis&Echo" Dinletisi

28 Kasım 2024– Last Penny Büklüm

20.30 – Skyline Sun

29 Kasım 2024– Altınel Ankara Hotel & Convention Center

20.30 – Funky Storm feat. Zeynep Sazak | Synthesis

30 Kasım 2024– Samm’s Bistro

20.30– Rustam Rahmedov Trio feat. Meriç Çalışan | The Beatles Meets Jazz