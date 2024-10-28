Ahmet Nur Çebi döneminde yaptırılan bu simgesel heykelin kulübe toplam maliyetinin 2.5 milyon TL olduğunu belirtti. Arat, heykelin sadece estetik bir yapı değil, aynı zamanda Beşiktaş’ın köklü tarihini ve sembollerini temsil ettiğini vurguladı.

Heykelin, kulübün kimliğini ve taraftarların duygularını yansıtan bir unsur olduğunu dile getiren Arat, bu tür projelerin Beşiktaş’ın marka değerine katkı sağladığını ifade etti. Kartal heykelinin, hem stadyum atmosferine canlılık kattığını hem de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini aktardı.

Başkan Arat, bu tür yatırımların gelecekte de devam edeceğini ve kulübün kültürel mirasını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Beşiktaş camiasının bu projelere destek vermesinin önemine dikkat çeken Arat, birlik ve beraberlik içinde daha büyük başarılara imza atacaklarını da ifade etti.