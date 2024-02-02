Galatasaray’dan İspanyol ekibi Real Betis’e transfer olan 32 yaşındaki futbolcu Cedric Bakambu, sarı-kırmızılılarla yarım sezonluk kariyerinde toplam 16 resmi maça çıktı ve 2 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’da bu transfer döneminde Sacha Boey’un ardından Cedric Bakambu da takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılar, Bakambu’nun 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon 50 bin Euro da şartlara bağlı bonusla İspanyol temsilcisi Real Betis’e transfer olduğunu duyurdu.

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr’dan 700 bin Euro bonservisle transfer edilen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım sezon forma giydiği Galatasaray’a ciddi bir para kazandırarak takımdan ayrıldı.

16 maçta 2 gol attı

Demokratik Kongo Cumhuriyetli golcü, sarı-kırmızılılarla 10 Trendyol Süper Lig, 6 da UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde olmak üzere toplam 16 resmi karşılaşmada forma giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bakambu ligde Pendikspor, Şampiyonlar Ligi gruplarında da Bayern Münih maçlarında gol sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu oynadığı 16 müsabakanın 2’sinde 11’de başladı.