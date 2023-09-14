Çek Kırdırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Çek kırdırma, bankalardaki belirli limitler üzerinden çekin nakde dönüştürülme işlemidir. Her banka ya da aracı kurum için bu limitler ve oranlarda değişiklikler olduğundan dolayı bu konuda önceden araştırma yapılması uygun olacaktır. Çek kırdırma, aynı zamanda çek bozdurma gibi farklı isimlerle de adlandırılırken bu konuda işlemler arasında herhangi bir farkın bulunmadığı bilinmelidir.

Güvenlik bir şekilde işlem yapılabilmesi adına kişilerin resmi ve yetkili kurumları tercih etmesi gerekecektir. Özellikle Türkiye’de hizmet veren bankaların tercihi bu aşamada daha doğru olacaktır. Bankalarda bulunan faktöringler bu doğrultuda tercih edilebilir.

Hangi Bankalar Çek Kırdırma Hizmeti Verir?

Çek bozdurmak isteyenler için Türkiye’de hizmet veren farklı bankalar, alternatif yaratmaktadır. Bankalar ile çalışacak kişiler önceden başvuru yaparak resmi olarak süreci başlatabilir. Bununla birlikte çek risk raporları gibi kişilere özgü kredi notuna benzer sistemler çalışacaktır. Türkiye’de bozdurma işlemlerinde Akbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Fiba Bank, Deniz Bank ve ING Bank ön plana çıkmaktadır.

Çek Nasıl Kırdırılır?

Resmi mevzuatlara göre hazırlanmış olan çek sahipleri, kurum seçimi yaptıktan sonra çek için kırdırma işlemleri yapabilir. Bu aşamada kaç tane çekin olduğu, çeklerin her biri için vade durumu, kişi kredi notu ve çek risk notu gibi pek çok etken incelenmektedir. Kurumlar tarafından yapılacak bu işlemlerde komisyon oranları belirlendikten sonra müşterilere iletilmektedir. Eğer verilen oranları kabul ederseniz, kırdırma işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanmış olacaktır. En iyi teklifi alabilmek ve en uygun komisyon oranları ile kırdırma yapmak adına kişilerin farklı kurumlardan teklif alması da cazip olacaktır.

Çek Kırdırmada Gerekli Belgeler

Çek bozdurma gibi durumlarda unutulmaması gereken en önemli detay, kurumlar arasında ciddi farkların olabileceğidir. Öyle ki komisyon oranlarından işlem süreçlerine kadar bankalar ya da alt kurumlar farklı işlemler yaptırabilir. Bu nedenle klasik belgelere ek olarak kurumlar tarafından gerekli görüldüğü takdirde ek belgeler istenebilir. Standart olarak kişilerin vergi levhası, imza beyannamesi, banka hesap bilgileri, ikametgah ve bilanço gibi belgeler gerekli olacaktır. Kişilerin tek bir kurum ile sürekli çalışması, işlemlerin çok kısa süre içerisinde tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle en uygun şartları sunan kurumlar ile çalışılması, kişilere uzun vadede kazanç sağlayacaktır.

Çek İle İlgili Bilinmesi Gereken Terimler

Çek ile çalışmaya yeni başlayan kişiler için terimler karışık gelebilmektedir. Bu nedenle terimlerin de bilinmesi gerekecektir. Çek işlemlerinde; çeki düzenleyen kişi keşideci olarak, çek ödemesini yapacak kurum muhatap olarak, alacaklı olan kişi ise hamil olarak tanımlanmaktadır. Bozdurma işlemlerinde keşideci tarafından hazırlanan çek, hamil tarafından muhataptan tahsil edilmektedir.

Çek Kırdırma Yapılabilecek Bankalar Hangileridir?

Akbank Çek Kırdırma Oranları

İşlemlerini Akbank üzerinden yapacak kişiler için çek Akbank’a ait ise 16, değilse 17 TL gibi bir oran uygulanmaktadır. Çek eğer döviz çekiyse 35 TL üzerinden işlem yapılır.

Denizbank Çek Kırdırma Oranları

Denizbank çek bozdurma işlemlerinde minimum bir oran üzerinden işlem yapmaktadır. Bu oran ise %0,5 olarak belirlenmiştir. Komisyonlarda ise Denizbank çekleri için 15 TL, diğer bankalar için ise 40 TL ile 500 TL arasında değişen bir tarife uygulanmaktadır.

QNB Finansbank Çek Kırdırma Oranları

QNB Finansbank 15 TL’lik bir ücret almaktadır.

Garanti Bankası Çek Kırdırma Oranları

Garanti Bankası, komisyon olarak yüzde 1 ile yüzde 10 arasında bir oran belirlemektedir.

Fiba Banka Çek Kırdırma Oranları

Çek bozdurma konusunda en cazip bankalardan birisi Fiba Banka’dır. Banka çeklerinde ücretsiz olarak işlem yapılırken, diğer bankalar için 25 TL ücret alınmaktadır.

Bu bankaların yanı sıra Türkiye’de hizmet veren Finans Faktöring, Ak Faktöring, Garanti Faktöring ve ING Faktöring tercih edilebilecek faktöringler arasındadır.

Çek hesabı nedir?

Çek defteri, diğer bir adıyla çek koçanı bankalar tarafından basılır. Bu defterin her sayfasında bir hesap numarası, çek hesabının bulunduğu banka, hesap sahibinin vergi numarası, çekin basıldığı tarih gibi bilgiler bulunur. İşte bu defterde bilgileri yazan hesaba çek hesabı denir.