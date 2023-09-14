Bankacılık işlemleri arasında yer alan Elektronik Fon Transferi tüketiciler tarafından EFT işlemi olarak tanımlanmaktadır. EFT işlemleri bireysel ve kurumsal banka müşterileri tarafından para ödemeleri ve transferleri işlemlerinde uygulanmakta olan bir yöntemdir. EFT işlemlerinde talep edilen bilgilerin doğru girilmesi ile işlem kısa sürede gerçekleşmekte ve para karşı banka hesabına direkt olarak aktarılmaktadır.

EFT Nasıl Yapılır

EFT işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ödeme yapılacak olan kişilerin ve kurumların birtakım banka bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin bilinmesi gerekmektedir. EFT işlemlerinin kesin ve doğru bir şekilde yürütülmesi ve doğru banka hesabına aktarılması için bu bilgiler banka tarafından kesin bir şekilde talep edilmektedir.

EFT işlemlerinde ödemenin kimin tarafından yapıldığı gönderen bölümü gerekli olan kesin bir bilgidir. Bu nedenle EFT işlemlerinde gönderen kısmı gizlenmemekte ve gizli bir işlem yaparak bir başkasının hesabına gizli para aktarımı mümkün olmamaktadır. Ayrıca ödeme yapılacak olan kişinin EFT işlemi esnasında hangi bankada bulunmakta olan hesabına ödeme yapılacağı doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Yanlış yapılan işlemler onaylanmamaktadır.

Bankacılık Kanalları ile EFT Yapmak

EFT işlemleri bankacılık kanallarının yeni nesil teknolojinin izleri ile hızla artması sayesinde pek çok kanaldan yapılabilmektedir. Bu kanallar içerisinde internet ağı üzerinden yapılması mümkün olan mobil bankacılık bulunmaktadır. Mobil bankacılık hizmetlerini kullanabilmek için öncelikle internet bankacılığı hizmeti için bankaya başvurulması gerekmektedir.

İnternet bankacılığı şifresinin alınması ve mobil bankacılık uygulamasının telefona indirilmesinin ardından EFT işlemini yapmak mümkündür. Uygulama içerisinde para transferleri bölümünde yer alan EFT işlemlerine gelinerek herhangi bir banka hesabına para göndermek mümkündür. Tüm bu hususların ele alınmasının ardından Cep Telefonundan EFT Nasıl Yapılır sorusuna yanıt vermek mümkündür.

EFT işleminin mobil bankacılık kanalı ile yapılması halinde EFT işlemleri bölümü içerisine gelindiğinde hesap numarası üzerinden yapılması söz konusu ise para gönderimi yapılacak olan kişinin ya da kurumun şube kodunun ve hesap numarasının girilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra alıcı adı soyadı bölümüne karşı banka hesap sahibinin nüfusa kayıtlı tam adı ve soyadının yazılması gerekmektedir. Sayfa içerisine tutarın yazılması ile gönder butonuna basılmasının ardından EFT işlemi çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmaktadır.

EFT işlemlerinin 24 haneli IBAN numarası ile gerçekleştirilmesi halinde TR ile başlamakta olan numara dizisi yazılmalıdır. Hesap numarası ile yapılan EFT işlemlerinde olduğu gibi bu yöntemde de kişi adı soyadına dikkat edilmesi gerekmektedir. Yanlış bilgilerin olması halinde EFT işlemi onaylanmamakta olup, para gönderimi gerçekleşmemektedir.