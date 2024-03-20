Çekmeköy Belediyesi’nin Merkez Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Selahattin Eyyubi Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediyesi, Merkez Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Selahattin Eyyubi Aile Sağlığı Merkezi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Erdil, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri ve çok sayıda Çekmeköylü vatandaş katıldı.

Merkez Mahallesi sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarını daha modern ve konforlu bir ortamda karşılayacağı Selahattin Eyyubi Aile Sağlığı Merkezi içerisinde; doktor muayene odaları, tıbbi müdahale odası, aşı odası, gebe izleme odası ve bekleme alanı bulunuyor. Ayrıca aile sağlığı merkezinde yer alan Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde de; psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimi ve fizyoterapist hizmetleri ile vatandaşlara sağlık yaşam hizmeti verilecek. Açılan aile sağlığı merkezi ayrıca Çekmeköy’ün sağlık altyapısına önemli bir katkıda sağlayacak.

Açılışta konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Merkez Mahallemize böyle bir hizmet, bizler buraları ziyaret ederken birçok kez vatandaşlarımız tarafından talep edildi. Merkez Mahallesi’nde her ne kadar Aile Sağlığı Merkezi olsa da o merkeze uzak olan vatandaşlarımız, bu bölgede böyle bir hizmetin olması için talepte bulundu. Biz de bu talebi yerine getirdik. Sizden şimdi dua istiyoruz, destek istiyoruz. İnşallah yeni hizmetlerin öncüsü olsun diye. Burada sadece aile sağlık merkezimiz değil, psikolog, çocuk terapisti, diyetisyen gibi farklı branşlarda da bizlere sağlık anlamında değerli hizmetleri olacak. Çekmeköy Doğa Parkı’nın yanında bu şehre 4 tane okul yaptık. İnşallah birine Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın ismini vereceğiz. Resmi teslim töreni veya açılışını yapacaktık ama vaktimiz yok çünkü bugün resmi açılışlar bitiyor. Birçok açamadığımız böyle büyük hizmetimiz var. İnşallah 1 Nisan’dan sonra onları da açmaya devam edeceğiz. Sadece son 3 haftada Çekmeköy’de 200 bin metrekareye yakın yeşil alan kazandırdık. Millet bahçesi, sosyal tesis, voleybol sahası, halı saha ve tenis kortunu bu şehre son üç haftada kazandırmanın mutluluğu ile karşınızdayız” dedi.