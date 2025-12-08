İstanbul Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Albayrak’ın şehadete ulaştığını duyurdu. Yerlikaya, şehit polis memuruna Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine, Emniyet Teşkilatı’na ve millete başsağlığı diledi.

Olay

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre olay, saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir evde gerçekleştirilen arama sırasında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir eve baskın düzenlendi.

Operasyon sırasında evin içinden açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralanmıştı.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A. (35) adlı kişinin etkisiz hale getirildiği, Ç.A. ve C.A. isimli şüphelilerin ise sağ olarak yakalandığı belirtildi.