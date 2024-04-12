Çekmeköy Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çeşitli çalışmalar yaptı.

Çekmeköy Belediyesi vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için Ramazan Bayramı öncesinde ve bayramda çeşitli çalışmalar yaptı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda; kabristanlar, parklar, camiler ve cemevlerinin temizliğinden ulaşıma kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen hizmetler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Göreve başladığımız ilk andan itibaren halkımızın teveccühü ile karşılaştık. Her yerde ifade ettiğimiz gibi Çekmeköy’ümüzü komşularımızla birliktelik yöneteceğiz. Yaptığımız ziyaretlerde komşularımız kabristanlara ulaşımı ve temizliği, park bahçelerde temizlik, ibadethanelerde temizlik gibi taleplerini aldık. Bu taleplere kayıtsız kalmayıp hemen aksiyon aldık. Ekiplerimiz 7/24 çalışarak çok kısa sürede talepleri karşıladılar. Bugün vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Bayrama yakışır şekilde Çekmeköy’de tüm komşularımız mutlu" dedi.

A’dan Z ’ye temizlik

Bayram boyunca 7’den 70’e tüm Çekmeköylülerin kullanacağı ve çeşitli vesilelerle ziyaret edecekleri ortak kullanım alanlarında çalışmalar yapan Çekmeköy Belediyesi, A’dan Z’ye temizlik yaptı. Bayram namazı ve ibadetlerin gerçekleştirileceği camiler ve cemevleri, kabir ziyareti yapacak vatandaşlar için mezarlıklar, çocukların ve ailelerin bayramdaki uğrak mekanı parklar Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından büyük bir titizlikle temizlendi.

Vatandaşlar ulaşım hizmetinden memnun

Ramazan Bayramı’nın 1’inci ve 2’nci günü ile bayramdan önceki gün yakınlarını kabirleri başında anmak isteyen vatandaşları ring servislerle kabristanlara ulaşımı sağlandı.

Hizmetten faydalanan vatandaşlardan biri olan Çekmeköylü Musa Taner, "Çok güzel bir uygulama. Zaten burası Çekmeköy merkezine uzak bir mezarlık. Babam da bu kabristanda yatıyor. Bu tür şeylerin olması düşünülmesi tabi ki çok güzel. Allah razı olsun" dedi.

Bir diğer vatandaş Muhammed Albayrak ise "Öncelikle teşekkür ederiz belediyemize bu hizmeti sağladığı için. Güzel bir hizmet olmuş. Aracı olmayanlar, gelmeye imkanı olmayanlar için gerçekten bir kolaylık oldu. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.