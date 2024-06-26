Çekmeköy Belediyesi, kafe ve kitap okuma alanlarıyla emekli vatandaşların keyifli ve kaliteli zaman geçirebileceği Emekliler Lokali’nin temel atma töreni gerçekleştirdi.

İlçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam eden Çekmeköy Belediyesi, Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Mecidiye Parkı’nda yer alacak Emekliler Lokali’nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine; Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, CHP İl Başkan Yardımcısı Sinan Öztürk Karaca, CHP İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan, Emekliler Lokali Bağışçısı Kayabey Kaya, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Emekli vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri amaçlanarak 250 metrekare alan üzerine tasarlanan Emekliler Lokali, açık ve kapalı alanlarıyla 120 vatandaşa aynı anda hizmet verecek kapasitede olacak. Modern ve emeklilerin kullanımına uygun olarak dizayn edilen, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan Emekliler Lokali’nde; Teras alanı, mescitler, lavabolar, mutfak, kafeterya, kadın ve erkekler için ayrı okuma odaları ile oturma odaları ve kütüphane bulunacak. Ayrıca lokalde emekli vatandaşlar için özel kültür sanat programları, atölyeler ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

“Amacımız, insanlarımızı mutlu etmek”

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Burası emeklilerin kültür evi. Çok değerli gönül adamı Kayabey Kaya bağışçımız. Burada emeklilerimiz aktivite yapacaklar, birikimlerini, becerilerini, düşüncelerini paylaşacaklar. Zaman zaman sosyal ve kültürel etkinlikler yapacağız. Yaşlılarımızın hayata bağlanması için tiyatro ve sinema gibi sanatsal etkinlikler yapacağız. Kadınlarımızın el becerileri ile ürettikleri ürünler için atölyeler kuracağız. Burada hayata bağlı kalacaklar. Onlar bizim koca çınarlarımız. Birikimli, becerikli, tecrübeli insanlarımız. O tecrübelerini bize aktaracaklar, gelecek nesillere aktaracaklar. Kendi aralarında bu güzellikleri paylaşacaklar. Sevgi, barış, huzurla bir arada olacaklar. Tesislerdeki ücretleri de çok aşağı çekeceğiz. Ekonomik şartlar çok ağır, insanlar bir kafede oturup çay bile içemiyorlar. Gerekirse bazı hizmetleri ücretsiz yapacağız, insanların ceplerine dokunmayacak. İnsanları fazla zorlamayacak şekilde hizmet edeceğiz. İnşallah emeklilerimiz mutlu olur. Amacımız, insanlarımızı mutlu etmek. Onları bir araya getirmek, hayata bağlılıklarını artırmak için bir tesis yapıyoruz. Hayırlısıyla kısa zamanda bitiririz ve hizmeti açarız diye düşünüyorum” dedi.