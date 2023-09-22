Çekmeköy’de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü apartman boşluğuna düştü. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sultançiftliği Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Koru Sokak üzerinde seyir halinde olan 16 NCE 34 plakalı Nissan marka otomobilin sürücüsü Halime Esra Çelik, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak bitiminde bulunan 5 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü. Kazada otomobil yan yatarken, sürücü Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 10 metre yükseklikteki apartman boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada apartmanda ve otomobilde hasar oluştu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan apartman sakini Rabia Kılıç, "Hafriyat kamyonu buradan geçerken mıcır dökmüş. Arabalar buradan gelip giderken kayıyor. Geçen sefer ben de kayacaktım. Bugün de bir hanımefendi kayıp buradan düşmüş. Bu 3-4 seferdir oluyor" dedi.

Levent Deveci, "Kadın sürücü galiba geri geri gelirken kaydı. Hafriyat kamyonları çakıl dökmüş muhtemelen ondan kaynaklandı. Daha önce de 3 kez daha kaza oldu. Bir tanesi binanın gövdesine girdi asılı kaldı" diye konuştu.