Yangın saat 21.30 sıralarında İnegöl-Bursa karayolu üzeri Akhisar Mahallesi mevkiinde faaliyette bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler.

İTFAİYE ERİ AĞIR YARALANDI

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Hüseyin E.(28)., dengesini kaybederek itfaiye aracının üzerinden düştü. Yaralı itfaiye eri olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfiaye erinin yaralandığı duyan çalışma arkadaşları hastaneye akın etti.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı itfaiye eri ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.