Türkiye’nin çeltik üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Edirne’de, aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle Tunca Nehri’nde debi 2 metreküp/saniyeye kadar düştü. Kuraklık sebebiyle ürünü kuruma noktasına gelen çeltik üreticisi, Valilik desteğiyle açılan 11 kuyu sayesinde rahat bir nefes aldı.

Debideki düşüşten dolayı üreticiler nehirden su alamayınca, dönüşümlü sulama sistemine geçildi. Nehirdeki su, bu sistem için de yeterli olmayınca Edirne Valiliği tarafından üreticiler için su kuyuları açılmasına karar verildi. Kuraklığın iyice görüldüğü bölgede şu ana kadar 11 kuyu açıldı. Pompaları bağlanarak elektrik tesisatı tamamlanan kuyulardan su alınmaya başlandı.

Edirne Valiliği ve bağlı kurumlar, kuraklıktan etkilenen üreticiler için önlem alırken, Tunca Nehri Sulama Planlaması Karar Heyeti de merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde çiftçilerle bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı. Heyet ilk olarak Değirmenyeni Köyü Şelale mevkiinde üreticilerle birlikte incelemede bulundu.