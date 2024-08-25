Türkiye’de onlarca yıl önce yaşandığı iddia edilen anlaşmazlıklar nedeniyle birbirine sınır olan köylerin adı konulmayan mesafeli duruşları her zaman konuşulmuştur.



Kimileri arazi, kimi kız kaçırma olayları nedeniyle yaşanılan bu anlaşmazlıklar nedeniyle ülke genelinde yüzlerce birbirine sınırı olan köyler arasında hep bir düşmanlık olduğu konuşulur. Bu nedenle birbirlerine mesafeli duran bu köyler, hiçbir zaman ortak hareket etmez.

Birbirlerinden alışveriş yapmayan, kız alıp vermeyen bu köylerin hikayeleri aradan geçen onlarca yıla rağmen hep konuşulur.

Buna benzer bir durumda Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü köyü ile sınırında yer alan Hilmiye köyü arasında yaşanıyordu. Yaklaşık 150 yıl öncesine dayanan bu durumun nedeni ise bilinmiyordu.

Birbirlerine sınır olan ancak bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmamasına rağmen, birbirlerine kız alıp vermeyen bu 2 köyde 150 yıl sonra bir ilk yaşandı.



Türkiye’nin en önemli kaplıca merkezi Oylat yolu üzerinde yer alan ve aralarında sadece 2 km’2lik mesafesi bulunan bu köylerde, 150 yıldır devam eden hurafe bir anlayışı yıkan bir gelişme yaşandı.



Hilmiye Köyü gençlerinden Mustafa Sargın, komşu köyde ki Gündüzlü köyünden Betül Özdemir’e aşık oldu. Birbirlerini seven gençler bir süre sonra evlenme kararı aldılar.



Durumu annesi Esma ve babası Mahmut Turan Saygın’a anlatan genç, Gündüzlü köyünde ki Betül’le evlenmek istediğini söyler. Yaşanan bu gelişme üzerine anne ve babanın ilk tepkisi “Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmadı, biz istesek de vermezler” der.

Mustafa’nın Betül’e olan aşkından etkilenen anne Esma Saygın ve Baba Mahmut Turan Saygın her türlü ihtimali alarak Betül’ün annesi Sibel Özdemir ve babası Özcan Özdemir’i ziyaret etme kararı alırlar.



Yıllara dayanan hurafeler nedeniyle soğuk bir karşılama bekleme bekleyen Saygın ailesi karşılarında hiç beklemedikleri güler yüzlülükte misafirliğe kabul edilirler. Aslında bu durum Özdemir ailesini de mutlu eder.

Kızları Betül’ün mutluluğunu her şeyden daha çok önemseyen anne Sibel ve baba Özcan Özdemir , Hilmiye köyünün seçkin ailelerinden olan Saygın ailesine kızı verirler.



Geçtiğimiz aylarda nişanı yapılan gençler, Cumartesi akşamı ise İnegöl’de düzenlenen düğün töreni ile bir ömür boyu mutluluğa evet dediler.

150 yıldır nedeni bilinmeyen ve hurafeler nedeniyle mesafeli duran 2 köyü birbirine sıkıca bağlayan bu düğüne katılım ise büyük oldu.

İlk kez bir düğünde bir araya gelen 2 köyün sakinleri salonu adeta hınca hınç doldurdular. Resmi nikahı kıyılan Betül-Mustafa çiftini yüksek alkış yağmuruna tutan davetliler, 150 yıl sonra birbirleriyle kaynaşmanın mutluluğunu yaşadılar.