Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren yılın ilk kabinesinden en düşük emekli maaşı için 10 bin TL kararlaştırıldı. Böylece emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkmış oldu.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin TGRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Küçük, "En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'adaleti' anlamında yüzde 50 yapılsaydı 'adalet sağlandı' diyebilirdik. SSK ve BAĞ-KUR %50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez" ifadelerini kullandı.

Küçük, emekli maaşlarının en az yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini savundu.

Gazeteci Cem Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

"Bir kere yüzde 42.5'a çıktı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'adalati' anlamında yüzde 50 yapılsaydı 'adalet sağlandı' diyebilirdik. SSK ve BAĞ-KUR %50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez. Burada düğme, geçen sene yanlış iliklendi. Keşke adalet sağlansaydı, adalet sağlanmadı."