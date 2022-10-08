Çemasan Teknik Hırdavat, Makine ve Nalburiye firmasının İnegöl mağazası, Mahmudiye Mahallesi 10. Mobilya sokak numara 1/d adresinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Kaymakam Eren Arslan, Acara Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Jaba Putkaradze, Acara Özerk Cumhuriyeti Milletvekili Pridon Putkaradze, Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Anzor Bolkvadze, Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Çemasan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Atamer, “Açılışımıza hoş geldiniz. Sizi görmekten çok mutluyuz. İnegöl’e geldik, nasip varmış demek ki. İnşallah İnegöl firmalarına yardımcı oluruz. 1957 doğumluyum. Aslında benim emekliliğim çoktan geldi geçti. Ama devam edelim dedik, tecrübelerimizi gençlerle paylaşalım dedik. Niye İnegöl’deyiz, neden İnegöl’deyiz bende bilemiyorum ama heyecanlı bir delikanlı başımıza bir iş getirdi, Cihangir Yaprak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu topluluğun bir araya gelmesine de vesile olan kendisi. İnşallah elimizden geleni de yapmaya çalışacağız. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle açılışa katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Ulvi beye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde niyetlerini özetlediler. İnegöl zaten insan özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bereketli topraklardayız. Allah’a ne kadar şükretsek, hamd etsek az diye düşünüyorum. Çünkü burada çok kıymetli iş insanlarımız, girişimcilerimiz, müteşebbislerimiz sayesinde bereketle burada, dolup taştığımızı ifade edebilirim. İnegöl’de her ne kadar iş arayan var gibi gözükse de aslında tam olarak böyle değil. Dolu dolu işletmeler var. Sayfa sayfa ilanlar var. Allah’a hamd ediyoruz. Bugün ülkemizin pek çok yerine gittiğinizde aslında bu tür imkanlara sahip olmayan şehirler görebiliyoruz. Bundan dolayı da kıvanıyoruz. Onur duyuyoruz. İşletme sahiplerine teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabi ben Ulvi beyi, Cihangir arkadaşımızı tebrik ediyorum. Ticaret bir girişim işidir, cesarettir. Bu cesareti gösterdiklerinden dolayı ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabi bizlerde bu güzel güne, bu sevince, bu mutluluğa ortak olmak adına buradayız. Bu işletmenin ben öncelikle işletme sahiplerine hayırlar getirmesin, bereketler getirmesini diliyorum. Her yeni bir işletme nihayetinde rekabet ortamı doğuracaktır. Alıcılara yeni bir fırsat, yeni bir imkan doğuracaktır. Bu yönüyle de kıymetli buluyorum. İnşallah buradan çok güzel firmalarda, alıcılarda hizmet alacak. İşletmenin İnegöl’ümüze, sanayimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan, “İnegöl ticaretin hakikaten merkezi. Ülkemiz açısından bizimde gurur duyduğumuz bir tabloyu İnegöllü kıymetli hemşerilerimiz, iş insanlarımız, çalışanlarımız hep beraber meydana getiriyorlar. İnşallah sizin de müesseseniz bu çorbada bir tuzu olacak, katkısı olacak. Hem kendi ticaretiniz açısından hem İnegöl’ümüzün üretimi daha çok üretimi için bir lokomotif olacak diyorum. Bu duygularla müessesesiniz hayırlı olmasını, bereketli olmasını, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü her açtığımız yeni bir işyeri istihdam demek, iş demek, aş demek. Bu yüzden çok mutluyuz. Bizim içinde olduğumuz en mutlu olduğumuz programlar bunlar. Hayırlı olsun” dedi.

Yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle Çemasan Teknik Hırdavat, Makine ve Nalburiye firmasının İnegöl mağazası hizmete açıldı.